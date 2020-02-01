Necattin Demirtaş: "Vatandaşlarımız ile gönül bağımız var" - Son Dakika
Son Dakika Politika Necattin Demirtaş: 'Vatandaşlarımız ile gönül bağımız var' - Son Dakika

Necattin Demirtaş: "Vatandaşlarımız ile gönül bağımız var"

6 saat önce

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Her ortamda soru ve sorunlara çözüm bulmak için çalışıyoruz.

Necattin Demirtaş:

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Her ortamda soru ve sorunlara çözüm bulmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız ile gönül bağımız var" dedi.


İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş vatandaşlarla buluştu. Buluşmada Demirtaş yoğun ilgiyle karşılaştı. Esnafın ve halktan gelen soruları cevapladı.


Sohbet havasında geçen buluşma sonrası Başkan Demirtaş, "2019 yılında hizmet bayrağını vatandaşlarımız ile birlikte devraldık ve daha mutlu bir İlkadım için çalışmaya başladık. Esnaf ve mahalle sakinlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde birebir bilgilendirmeyi sürdürüyoruz. Belediye çalışmaları ve yaşanabilir bir İlkadım için halkımızın fikirlerini sorup mahalle sakinlerini sorunlarını yerinde dinliyoruz. Yapacağımız şeyleri söylüyoruz, yapamayacağımızı söylemiyoruz. Halkımıza söz verdiğimiz hizmetleri bir bir yerine getiriyoruz. Hiçbir zaman yapamayacağımız bir hizmeti söz vermedik. Halkımızın doğru ve dürüst bir hizmet anlayışına ihtiyacı var. Kırsal mahallelerde düzenlediğimiz halk günleri ve vatandaşlarla karşılaştığı her ortamda onlarla selamlaşıp Soru ve sorunlara çözüm bulmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız ile gönül bağımız var" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Necattin Demirtaş, İlkadım, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:23 Kaynak: İHA
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