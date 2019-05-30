Son Dakika Haberleri: Necdet Gökçınar: Mazbatası Alınan İmamoğlu Mağdur Edildi Ancak Mağduriyet Oy Verme Nedeni Olmamalı
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Necdet Gökçınar: Mazbatası Alınan İmamoğlu Mağdur Edildi Ancak Mağduriyet Oy Verme Nedeni Olmamalı

26 dakika önce

Saadet Partisi adayı Gökçınar, Hakan Aksay'ın sorularını yanıtladı.

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Saadet Partisi adayı Gökçınar, Hakan Aksay'ın sorularını yanıtladı.
Necdet Gökçınar: Mazbatası Alınan İmamoğlu Mağdur Edildi Ancak Mağduriyet Oy Verme Nedeni Olmamalı
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:02 
Saadet Partisi, Güncel
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