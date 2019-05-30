Necdet Gökçınar: Mazbatası Alınan İmamoğlu Mağdur Edildi Ancak Mağduriyet Oy Verme Nedeni Olmamalı
26 dakika önce
Saadet Partisi adayı Gökçınar, Hakan Aksay'ın sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:02
Saadet Partisi adayı Gökçınar, Hakan Aksay'ın sorularını yanıtladı.
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