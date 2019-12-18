Necdet Gümüşenek, BB Erzurumspor'da Altyapı Sportif Direktörü oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Necdet Gümüşenek, BB Erzurumspor'da Altyapı Sportif Direktörü oldu - Son Dakika Spor

Necdet Gümüşenek, BB Erzurumspor'da Altyapı Sportif Direktörü oldu

6 saat önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Yönetimi, "Altyapı Sportif Direktörü" görevine Erzurumspor'un unutulmaz kalecisi ve kaleci antrenörü Necdet Gümüşenek'i getirdi.

Necdet Gümüşenek, BB Erzurumspor'da Altyapı Sportif Direktörü oldu, System.String[]

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Yönetimi, "Altyapı Sportif Direktörü" görevine Erzurumspor'un unutulmaz kalecisi ve kaleci antrenörü Necdet Gümüşenek'i getirdi.


Profesyonelliğe 1983 yılında Erzurum Palandökenspor'da başlayan Erzurumlu Necdet Gümüşenek daha sonra sırasıyla Erzurumspor, Diyarbakırspor, Bingölspor, TEDAŞ 12 Mart, Bitlisspor ve son olarak doğduğu şehrin kulübü Erzurumspor'a dönerek futbolu bıraktı.


Gümüşenek başarılarla dolu futbolculuk kariyerinin ardından Erzurumspor'da uzun yıllar kaleci antrenörlüğü yaptı. Gümüşenek, Erzurumspor'u 1997-98 futbol sezonunda Süper Lig'e taşıyan efsanevi kadronun da kaleci antrenörlüğünü yaptı. Milli Takımlar Doğu Anadolu Bölge Teknik Sorumluluğunda da bulunan Gümüşenek, son olarak geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Aşkale 3 Mart Beldespor, TEK 12 Martspor'da teknik direktörlük görevini yürütmüştü. - ERZURUM

Diyarbakırspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi
Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada

Son Dakika Haberleri
19:55 Gökhan Çıra, Fatih Terim'den özür diledi - Son Dakika Spor
19:53 Gökhan Çıra Fatih Terim'den özür diledi - Son Dakika Spor
19:53 Beylikdüzü Voleybol İhtisas 3-0 Slavia EU Bratislava - Son Dakika Spor
19:53 Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'den 'harcama limiti sapma oranı' açıklaması - Son Dakika Spor
19:48 Trabzonspor, Altay maçına hazır - Son Dakika Spor
19:26 G.Saray'dan kayyum ve kavga açıklaması - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 20:01:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Necdet Gümüşenek, BB Erzurumspor'da Altyapı Sportif Direktörü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]