Necdet Takva'dan Vali Vekili Aslan'a Ziyaret

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, vekaleten Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sinan Aslan'ı ziyaret etti.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, vekaleten Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sinan Aslan'ı ziyaret etti.



Geçtiğimiz haftalarda, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Necdet Takva, kentteki ziyaretlerini sürdürüyor. Aday olarak gösterildikten sonra önce teşkilatlarla buluşan Takva, ilk resmi ziyaretini de Van Valiliği ve Van Belediye Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Sinan Aslan'a yaptı. Aslan'a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunan Takva, ziyarette adaylığı ve kentin geleceğine dair de bazı değerlendirmelerde bulundu.



Kentin ve kente dair çalışmaların konuşulduğu toplantıda, Vali ve Başkan Vekili Aslan, Takva'ya adaylık sürecinde başarılar diledi.



Takva da, kentin yönetimi noktasında yapacakları çalışmalardan bahsetti. Takva, "Van TSO yönetimimiz boyunca Van'dan ayrılan Valimiz Murat Zorluoğlu ile çok iyi bir süreç yönettik. Kendisinin Van'a önemli katkıları oldu. Kentte hayata geçirdiği çalışmaları hep destekledik. Bu noktada kurum ve kuruluşlarla da diyalog içinde olması bizim de süreçte yer almamızı sağladı. Amacımız sizlerle ve yeni süreçte tüm dinamiklerle bu yükselişi devam ettirmektir" dedi.



"Bu kenti iyi biliyoruz"



Takva, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktiri ile Van'ı yönetme konusunda başkanlık görevine aday gösterildiğini hatırlatarak, "Kazanmamız halinde bu kentin geleceği noktasında yapmak istediğimiz önemli çalışmalar var. Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi gibi önemli kurumlarla yapacak önemli işlerimiz olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada bizim ufkumuz geniş. Kentin geleceğini yeniden şekillendirme noktasında çok iddialı çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. Çünkü bu kenti biliyoruz. Kazanmamız halinde başta halihazırdaki projelerin tamamlanması ve kentin diğer önemli beklentilerinin karşılanması konusunda tüm çalışmalarımız hazır" diye konuştu.



Samimi bir havada gerçekleşen ziyaret, iki tarafın 'hayırlı olsun' temennileri ile son buldu. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kararı Verdi! Güvenlik Korucularına Aylık 135 TL Ek Tazminat Ödenecek

Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, CHP'li Özgür Özel Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Metin Akpınar Hakkında Konuşan Bahçeli, Mussoli'nin Asıldığı Fotoğrafı Gösterip "Kendisine Yazık Etti" Dedi

Devlet Bahçeli: Yıldırım, Belediye Başkanı Olursa İstifa Edip Etmeyeceğine O Zaman Karar Verir