Necdet Topcu Son Yolculuğuna Siyah-beyazlı Uğurlandı

İNGİLTERE'DEKİ yaşam serüveni 1992 yılında başlayan spor editörü Necdet Topcu, Londra'nın kuzeyindeki Palmers Green Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İNGİLTERE'DEKİ yaşam serüveni 1992 yılında başlayan spor editörü Necdet Topcu, Londra'nın kuzeyindeki Palmers Green Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Merhumun cenaze töreni için öğleden sonra sevenleri bir araya geldi. Cenaze namazını Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim Elbakaayi, kıldırdı ve cemaatten helallik istedi. Vasiyeti üzerine tabutun üstüne Beşiktaş bayrağı ve siyah-beyazlı kaşkol konuldu. Ailesi Türkiye'de yaşayan Topcu'nun cenazesi dün akşam THY ile Türkiye'ye gönderildi. Türkiye'de Son Havadis, Tan, Sabah ve Günaydın gazetelerinin spor muhabiri olarak görev yapan Topcu'nun naaşının bugün öğleden sonra Üsküdar Bağlarbaşı Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'sinde kılınacak cenaze namazı ardından toprağa verileceği belirtildi.



CENAZE TÖRENİNE KİMLER KATILDI?



Topcu'nun cenaze törenine bağlı bulunduğu Londra Gazetesi sahibi Yılmaz Özyiğit ve çalışanları, duayen gazeteci Faruk Zabcı, Mustafa Köker, Ercan Vuranlar, Faruk Eskioğlu, Kadir Tipi, Mihrişah Safa, Nevsal Elevli, Ahmet Şanverdi, Betül İyilik, Egemen Arkut, Celal Sönmez, Mehmet Taisi Güzel, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Öykener, Mustafa Çetinkaya, Dr. Tahsin Bilginer, Londra TTFF Başkanı Serdar Sarı, Yönetim Kurulu Üyeleri, As Başkan Osman Ercen, eski başkanlar Kemal Soyer, Akın Uysal, Nazım Çelebi, Mehmet Mimoğlu, kulüp başkanları ve çok sayıda sporcu, İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Jale Özer, Day- Mer yöneticilerinden Feyzullah Cinpolat, Federsyon eski Başkanı Şener Sağlam, oyuncu, tiyatrocu ve yazar Osman Balıkçıoğlu, Efes Grubu yöneticisi Kazım Akkuş'unda aralarında yer aldığı çok sayıda iş adamı ve sevenleri katıldı.

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