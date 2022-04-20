Necef'te kum fırtınasıBağdat'ın ardından Necef'te de uçuşlar askıya alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Necef'te kum fırtınasıBağdat'ın ardından Necef'te de uçuşlar askıya alındı

20.04.2022 16:07

- Necef'te kum fırtınası Bağdat'ın ardından Necef'te de uçuşlar askıya alındı Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle, Irak'ın başkenti Bağdat'tan sonra Necef kentinde de uçuşlar aksıya alındı.

- Necef'te kum fırtınası

Bağdat'ın ardından Necef'te de uçuşlar askıya alındı

NECEF - Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle, Irak'ın başkenti Bağdat'tan sonra Necef kentinde de uçuşlar aksıya alındı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın 160 kilometre güneyinde bulunan Necef şehrinde kum fırtınası nedeniyle uçuşlar askıya alındı. Uluslararası Necef Havalimanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kum fırtınasının görüş mesafesinin düşmesine neden olmasıyla uçuşların şehirdeki hava koşulları düzelene kadara askıya alındığı bildirildi.

Irak'ta etkili olan kum fırtınası nedeniyle ülkenin başkenti Bağdat'ta uçuşlar askıya alınmıştı. Uzmanlar, ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle kum fırtınasının arttığını ifade etmişti.

Necef'te kum fırtınasıBağdat'ın ardından Necef'te de uçuşlar askıya alındı
Necef'te kum fırtınasıBağdat'ın ardından Necef'te de uçuşlar askıya alındı
Necef'te kum fırtınasıBağdat'ın ardından Necef'te de uçuşlar askıya alındı
Necef'te kum fırtınasıBağdat'ın ardından Necef'te de uçuşlar askıya alındı

YORUMLAR
500
Bağdat'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar askıya alındı Bağdat'ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar askıya alındı ATAŞEHİR'DE TAKSİ ŞOFÖRÜ KADIN TURİSTİ DARBETTİ; TAKSİNİN ÇALIŞMA RUHSATI ASKIYA ALINDI ATAŞEHİR'DE TAKSİ ŞOFÖRÜ KADIN TURİSTİ DARBETTİ; TAKSİNİN ÇALIŞMA RUHSATI ASKIYA ALINDI

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Necef'te kum fırtınasıBağdat'ın ardından Necef'te de uçuşlar askıya alındı - Son Dakika


Son Dakika
17:20 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler yarışacak
17:15 3 parmağını makineye kaptırdı, arkadaşları zamanla yarıştı!
17:13 Günlerdir kayıp olan hemşirenin cansız bedeni kent ormanında bulundu!
17:07 Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak
17:00 Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü
16:58 Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan Aleyna'dan kötü haber geldi!
16:50 A Milli Takım aradığı golcüyü İsviçre'de buldu!
16:43 Cesur doktor, Rus saldırısında yaralanan kadına vücudunu kalkan olarak kullandı!
16:38 Son Dakika: KKTC'de hükümet istifa etti!
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 17:39:01. #1.11#
SON DAKİKA: Necef'te kum fırtınasıBağdat'ın ardından Necef'te de uçuşlar askıya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement