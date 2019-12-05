Son Dakika Haberleri: Necef'teki protestolarda 114 güvenlik görevlisi yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Necef'teki protestolarda 114 güvenlik görevlisi yaralı - Son Dakika

Necef'teki protestolarda 114 güvenlik görevlisi yaralı

6 saat önce

Irak'ın Necef kentindeki hükümet karşıtı protestolarda Ekim ayından bu yana 114 güvenlik gücü mensubunun yaralandığı belirtildi.

Necef'teki protestolarda 114 güvenlik görevlisi yaralı, System.String[]

Irak'ın Necef kentindeki hükümet karşıtı protestolarda Ekim ayından bu yana 114 güvenlik gücü mensubunun yaralandığı belirtildi.


Necef Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 25 Ekim'den bu yana protesto gösterilerinde meydana gelen şiddet olaylarında aralarında subayların da bulunduğu toplam 114 güvenlik gücü mensubunun yaralandığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin kamu ve özel malların yanı sıra protestocuları korumak için çaba harcadığı kaydedilen açıklamada, yaralıların bir kısmının taburcu olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca olaylarda güvenlik birimlerine ait 36 aracın hasar gördüğü aktarıldı.


Geçtiğimiz hafta protestolarda meydana gelen şiddet olaylarında 30'dan fazla kişinin öldüğü Necef kentinde protestocular İran Konsolosluğunu 3 kez ateşe vermişti.


1 Ekim'den bu yanan başlayan protestolarda güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması sonucu Irak genelinde 400'den fazla protestocu hayatını kaybederken yaklaşık 20 bin kişi de yaralandı. - ERBİL

Hükümet, Necef, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Buckingham Sarayı'ndaki geceye damga vuran kare! II. Elizabeth, Trump'ın karşısında surat astı
Manisa'da otomobil takla attı, 2 kişi ölümden döndü Soba yakarken yanlışlıkla kendini yakan işçi hayatını kaybetti Ceren'in katilinin olaydan bir gün önce Ordu Ticaret Borsası'nın güvenlik görevlisinden para istediği ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 17:44:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Necef'teki protestolarda 114 güvenlik görevlisi yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]