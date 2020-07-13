Necip Çarıkcı: "Artık bu işin şakası kalmadı..." - Son Dakika

Necip Çarıkcı: "Artık bu işin şakası kalmadı..."

Ligin son haftasına 30 puan ile 15'inci sırada giren ve düşme noktasında yer alan kırmızı-beyazlı ekip, son maçında 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak.

Ligin son haftasına 30 puan ile 15'inci sırada giren ve düşme noktasında yer alan kırmızı-beyazlı ekip, son maçında 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak. Boluspor, deplasmandan bir puan aldığı takdirde ligde kalacak.

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Kulüp başkanı Necip Çarıkcı, AA muhabirine, 1-0 mağlup oldukları Akhisarspor maçına değinerek, "Karşılaşmada erken bir gol yedik ve ikinci yarıda da iyi top oynamadık. Maçı 1-0 kaybettik. İstanbulspor'un sahasında Osmanlıspor'u yenmesiyle de puan farkı aynı kaldı." diye konuştu.


Ligde son hafta maçlarının oynanacağını işaret eden Çarıkcı, "Artık bu işin şakası kalmadı. Son haftada Eskişehirspor ile Eskişehir'de maç yapacağız. Bir puan bize yetiyor. İnşallah yenmeye gideceğiz. İnşallah bu sezon Boluspor'u ligde bırakacağız." ifadelerini kullandı.


Çarıkcı, takımın kötü olmadığını, şanssız bir sezon geçirdiklerini dile getirerek, "Yaşanan şanssızlıkların ardından bu günlere geldik. Takımımız tam da çıkış yakaladığı anda pandemi süreci başladı. İyi bir de hava yakalamıştık. Ardından liglerde yaklaşık 3 aylık bir boşluk oldu. Bu sene hiç beklemediğimiz bir sezon oldu. O anlamda artık geriye bakmıyoruz. Tüm niyetimiz ve arzumuz; takımı ligde bırakmak. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah bu hafta takım ligde kalır ve bu sezonu kapatırız." değerlendirmesinde bulundu.


Eskişehirspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:56 

Son Dakika Spor Necip Çarıkcı: 'Artık bu işin şakası kalmadı...' - Son Dakika Spor
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