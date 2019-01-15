Necip Çarıkcı: "Maç, Yarın Aynı Saatinde Oynanacak"
16 dakika önce
Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, ertelenen Galatasaray maçının yarın aynı saatte oynanacağını söyledi.
Boluspor
Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, ertelenen Galatasaray
maçının yarın aynı saatte oynanacağını söyledi.
Bolu'da, bugün saat 19.50'de oynanması beklenen Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu maçı Boluspor-Galatasaray karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Maçın ertelenmesinin ardından açıklama yapan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, "Bugün saat 14.00'de başlayan yoğun kar yağışıyla beraber 19.50'de oynanacak maç için çok çalıştık. Stadı 3-5 sefer traktörle temizledik. Ama olmadı. Kar
yağışı dinmedi. Maç yarın aynı saatte oynanacak. İnşallah yarın kar yağışı durur ve maçı oynarız. Kanun gereği maçın aynı stat ve aynı saatte oynanması gerekiyor. Yarın oynanmazsa zamanına federasyon karar veriyor. Ama şu an için maç yarın aynı saatte oynanacak" dedi. - BOLU
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:51 Kaynak: İHA
Boluspor-Galatasaray Maçı Yarına Ertelendi
Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu
Ziraat Türkiye Kupasında Antalyaspor, Göztepe ile 3-3 Berabere Kaldı
Tottenham'ın Golcüsü Harry Kane, Mart Ayına Kadar Forma Giyemeyecek