Son Dakika Haberleri: "Necip Fazıl'ın Dünyası" konulu panel
Son Dakika Güncel 'Necip Fazıl'ın Dünyası' konulu panel

"Necip Fazıl'ın Dünyası" konulu panel

6 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Necip Fazıl'ın Dünyası" konulu panel düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Necip Fazıl'ın Dünyası" konulu panel düzenlendi.


7 Aralık Üniversitesi Kitap Beşiği Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen "Necip Fazıl'ın Dünyası" konulu panel, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.


Oturum başkanlığını Yaren Şen'in yaptığı panele; Derya Eren "Necip Fazıl'ın Şiirlerinde Temalar", Gülbahar Değerli "Necip Fazıl'ın Eserlerinde Hayat ve Ölüm", Hümeyra Aras "Necip Fazıl Kısakürek ve Gençlik" ve Kübra Tizikoğlu "Necip Fazıl ve Beklenilen Nesil" başlıklı sunumları ile katkı sundular. Çok sayıda dinleyicinin ve akademisyenin katıldığı panel ilgiyle takip edildi. - KİLİS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye-Rusya'nın ortak devriyesinin ilk ayağı sonlandı
Kim Kardashian, sözde Ermeni soykırımının resmen tanınmasını "Zafer" olarak nitelendirdi Cavit Çağlar'a ait Olay TV ve Olay FM kapandı AK Parti İl Başkanı Ethem Taş: Selahattin Demirtaş'ın eserinin festivalde yer alması üzücü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 16:20:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Necip Fazıl'ın Dünyası" konulu panel
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]