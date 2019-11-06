Son Dakika Haberleri: Necip Fazıl'ın eserlerinden oluşan konser verildi
Son Dakika Güncel Necip Fazıl'ın eserlerinden oluşan konser verildi

Necip Fazıl'ın eserlerinden oluşan konser verildi

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca Necip Fazıl Kısakürek'in bestelenmiş eserlerinden oluşan konser verildi.

Kahramanmaraş'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca Necip Fazıl Kısakürek'in bestelenmiş eserlerinden oluşan konser verildi.

Milli Eğitim, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlıkları,?Kahramanmaraş Valiliği,?? Sütçü İmam Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Anadolu Mektebi tarafından düzenlenen "Fikir, Sanat, Aksiyon; Necip Fazıl Kısakürek" programı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca verilen konserle devam etti.

Konserde sanatçılar, Necip Fazıl Kısakürek'in bestelenmiş eserlerini seslendirdi.

Daha sonra Necip Fazıl'ın fotoğraflarının yer aldığı sergi gezildi.

Programa Anadolu Mektebi Yürütme Başkanı Sami Güçlü, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Burhanettin Dönmez, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcıları Necmettin Akben ve Ömer Faruk Belviranlı, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve diğer ilgiler katıldı.

Necip Fazıl'ın eserlerinden oluşan konser verildi

Necip Fazıl Kısakürek, Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:01 Kaynak: AA
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