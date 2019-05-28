Son Dakika Haberleri: Necip Fazıl'ın önemli eserlerinin ve eşyalarının yer aldığı sergi ziyarete açıldı
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Necip Fazıl'ın önemli eserlerinin ve eşyalarının yer aldığı sergi ziyarete açıldı

2 saat önce

Necip Fazıl Kısakürek'in kişisel eşyalarından ve mobilyalarından oluşan kalıcı sergi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın Ümraniye'deki yeni yerinde ziyarete açıldı.

Necip Fazıl'ın önemli eserlerinin ve eşyalarının yer aldığı sergi ziyarete açıldı, System.String[]
Necip Fazıl Kısakürek'in kişisel eşyalarından ve mobilyalarından oluşan kalıcı sergi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın Ümraniye'deki yeni yerinde ziyarete açıldı. Vefatının 36. yılı dolayısı ile ziyarete açılan sergi, Necip Fazıl'ın kullandığı birçok kişisel eşya ve mobilyalar ile önemli edebi eserleri içeriyor.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından oluşturulan ve Necip Fazıl'ın kullandığı kişisel eşyaları, mobilyaları ve bazı önemli eserleri içeren kalıcı sergi, vakfın Ümraniye'deki yeni yerinde ziyarete açıldı. Sergide Necip Fazıl'ın hapiste olduğu sırada, Çöle İnen Nur kitabından bir bölüm olan Hazreti Fatıma Bahsi'ni yazarken akan gözyaşlarını sildiği mendil ile, Necip Fazıl'ın kendi ifadeleriyle 'Küfür ve iman arasında dönüm noktası' olan Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin kendisine hediye etmiş olduğu tasavvuf kitabı dikkat çekiyor. Ayrıca sergide Necip Fazıl'ın eşi için kaleme aldığı bazı eserler, fotoğraflar, yağlı boya tablolar, mobilyalar, gramofon ve plaklar ile çalışma eskizleri ve şablonları da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Sergiyi gezmek isteyen edebiyat severler, Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı'nda bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nı ziyaret edebilecekler. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:07 Kaynak: İHA
Ümraniye, Necip Fazıl Kısakürek, Güncel
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