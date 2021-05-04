Necip Fazıl Kısakürek'in kitapları hatıra baskılarıyla okuyucuya sunuluyor - Son Dakika

Büyük Doğu Yayınları, Necip Fazıl Kısakürek'in "Çile" ve "Çöle İnen Nur" kitaplarını, hatıra baskılarıyla okuyucuyla buluşturuyor.

Kısakürek'in doğumunun 117. vefatının 38. yıl dönümü olan mayıs ayında hazırlanan hatıra baskılar, 1978'deki kapaklarıyla yayınlandı.

Büyük Doğu Yayınları'ndan yapılan açıklamada, "Okuyucularımızın bu iki eseri üstadın kendi tasarladığı kapaklarla kütüphanelerine koymalarının, onlar için ne kadar kıymetli olduğunu bilerek, hem klasik kapak tasarımını bulabilecekleri, hem de üstadın kapaklarını ipek bir ceket gibi üzerine giydirdiğimiz sadece bu seneye mahsus ve kısıtlı sayıda hazırlanan Hatıra Baskısı ile kendilerine sunduk." ifadelerine yer verildi.

Hatıra baskısı yapılan kitaplardan "Çile", Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerini topladığı bir eser iken, "Çöle İnen Nur" ise Hz. Muhammed'in hayatını ve İslam dininin doğuşunu konu alıyor.

Eserler, birebir orijinal kapak tasarımlarıyla 17 Mayıs'ta kitapseverlerle buluşacak.