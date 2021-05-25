Necip Fazıl Kısakürek, kabri başında anıldı - Son Dakika

Necip Fazıl Kısakürek, kabri başında anıldı

25.05.2021 12:14
Necip Fazıl Kısakürek, kabri başında anıldı, System.String[]

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 38. yılında mezarı başında yad edildi.

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 38. yılında mezarı başında yad edildi.

Kısakürek'in Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma etkinliğine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ile Kısakürek'in torunu Emrah Kısakürek ve sevenleri katıldı.

"Yokluğunu, fikirlerini, aramızda olmayışını hasretle anıyoruz"

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, dualar edildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, anma etkinliği sonrasında AA muhabirine, büyük üstat, büyük şair, fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 38. yılı dolayısıyla bir araya geldiklerini belirtti. Alpaslan, "Rabb'im mekanını cennet eylesin. Bugünkü bizim neslimizi, Türk gençliğini fikirleriyle düşünceleriyle yaşamıyla çok etkileyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli düşünce ve fikir adamlarından birisiydi. 38 yıldır olduğu gibi bugün de yokluğunu, fikirlerini, aramızda olmayışını hasretle anıyoruz. Her ne kadar kendisi olmasa da fikirleriyle o muazzam şiirleriyle her zaman gönlümüzde yeri var." dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de Kısakürek'in "Utansın" şiirini hatırlatarak, "Her bir beyti, her bir mısrası bir konferansa konudur şu anda bile okunduğunda. Her bir mısrası derin konular içeren üstadımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Necip Fazıl Kısakürek, kabri başında anıldı
Necip Fazıl Kısakürek, kabri başında anıldı
Necip Fazıl Kısakürek, kabri başında anıldı

Necip Fazıl Kısakürek, Deniz Köken, Turizm, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Necip Fazıl Kısakürek, kabri başında anıldı - Son Dakika


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