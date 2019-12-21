Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni - Yücel Arzen ve Fatih Belediyesi Gençlik Orkestrası konseri - Son Dakika

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Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni - Yücel Arzen ve Fatih Belediyesi Gençlik Orkestrası konseri
6 saat önce
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni'nde Yücel Arzen ve Fatih Belediyesi Gençlik Orkestrası konser verdi. Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:26 Kaynak: AA
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