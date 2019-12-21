Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni - Yücel Arzen ve Fatih Belediyesi Gençlik Orkestrası konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni - Yücel Arzen ve Fatih Belediyesi Gençlik Orkestrası konseri - Son Dakika

Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni - Yücel Arzen ve Fatih Belediyesi Gençlik Orkestrası konseri

6 saat önce

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni'nde Yücel Arzen ve Fatih Belediyesi Gençlik Orkestrası konser verdi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni'nde Yücel Arzen ve Fatih Belediyesi Gençlik Orkestrası konser verdi.

Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni - Yücel Arzen ve Fatih Belediyesi Gençlik Orkestrası konseri

Necip Fazıl Kısakürek, Fatih Belediyesi, Yücel Arzen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:26 Kaynak: AA
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