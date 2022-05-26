Necip Fazıl Kısakürek vefatının 39. yılında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde hatim duası yapıldı - Son Dakika
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Necip Fazıl Kısakürek vefatının 39. yılında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde hatim duası yapıldı

26.05.2022 19:57

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 39. yılında çeşitli etkinliklerle yad ediliyor.

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 39. yılında çeşitli etkinliklerle yad ediliyor.

Anma programları kapsamında bugün ikindi namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hatim duası yapıldı.

Namazdan önce Kur'an-ı Kerim okuyan Ayasofya-i Kebir Camii Şerif imam hatibi hafız Bünyamin Topçuoğlu, ardından "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in ruhuna hatmi şerifler okundu, Yasin-i Şerif okuduk. Namazdan sonra da duasını yapacağız inşallah. Kendisini yad etmeye çalıyoruz, Rabb'im şimdiden makbul eylesin." dedi.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise hatim duasının ardından yaptığı konuşmada Kısakürek'in şüphesiz her yıl farklı etkinliklerle anıldığını, fakat bu kez 39. yılında özel bir anma gerçekleştirildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Açılması için zindanlarda yattığı, itilip kakıldığı, nice yargılamalara uğradığı Ayasofya'da talebeleri ve sevenleri tarafından hatim duasıyla yad edildi. Rahmetli üstadımız 1965 Ayasofya hitabesindeki meşhur ifadelerini hepiniz biliyorsunuz. Üstadımız bize her ne şartta olursak olalım hakkın temsilcisi olmamızı tembihlerdi. Milletimizin değerleriyle barışık, geçiş ve gelecek içerisinde mücadele vermemiz gerektiğini öğretti, zihniyet aşıladı. Allah da onun bu gayretlerini burada ona hatmi şerif dualarıyla taçlandırdı."

Hatim duasına Kısakürek'in torunu Emrah Kısakürek'in yanı sıra öğrencileri ve sevenleri katıldı.

Necip Fazıl Kısakürek vefatının 39. yılında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde hatim duası yapıldı
Necip Fazıl Kısakürek vefatının 39. yılında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde hatim duası yapıldı
Necip Fazıl Kısakürek vefatının 39. yılında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde hatim duası yapıldı
Necip Fazıl Kısakürek vefatının 39. yılında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde hatim duası yapıldı

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Üstad Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 39. yılında Eyüpsultan'da anıldı Üstad Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 39. yılında Eyüpsultan'da anıldı Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 39. yılında kabri başında anıldı Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 39. yılında kabri başında anıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Necip Fazıl Kısakürek vefatının 39. yılında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde hatim duası yapıldı - Son Dakika


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