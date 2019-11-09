Son Dakika Haberleri: "Necip Fazıl Ödülleri 2019 açıklandı" başlıklı haberimizin ikinci paragrafında sehven yer alan...
Son Dakika Güncel 'Necip Fazıl Ödülleri 2019 açıklandı' başlıklı haberimizin ikinci paragrafında sehven yer alan...

"Necip Fazıl Ödülleri 2019 açıklandı" başlıklı haberimizin ikinci paragrafında sehven yer alan...

7 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Star gazetesi tarafından bu yıl altıncısı verilen Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Star gazetesi tarafından bu yıl altıncısı verilen Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, eserleriyle Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adaylar arasından, 8 kişi 6 ayrı dalda ödüle layık görüldü.

"Necip Fazıl Ödülleri 2019"da, "Necip Fazıl Şiir Ödülü" İbrahim Tenekeci'ye, "Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü" Cemal Şakar'a, "Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü" Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz'a verilecek.

Meryem Kılıç ve Emin Gürdamur'a "Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü", Emced İslam Emced'e "Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü", M. Uğur Derman'a ise "Necip Fazıl Saygı Ödülü" takdim edilecek.

Ödüller, aralık ayında "Gündüz Geceye Muhtaç" temasıyla düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Necip Fazıl Kısakürek, Necip Tosun, Fatih Andı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:52 Kaynak: AA
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