Necip Fazıl, şiirin Mimar Sinan'ı - Son Dakika

Necip Fazıl, şiirin Mimar Sinan'ı

26.05.2021 16:02
Necip Fazıl, şiirin Mimar Sinan'ı, System.String[]

Fikirleri ve eserleriyle edebiyat dünyamızda derin izler bırakan Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 38. yılında Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen bir programla anıldı.

Türk edebiyatının mümtaz isimlerinden şair, yazar, düşünür Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 38. yılında Esenler Belediyesi'nin düzenlediği programla anıldı. Şair ve ressam Abdülbaki Kömür'ün sunumuyla Esenler Kültür Sanat Youtube Kanalı'nda canlı olarak izleyiciyle buluşan programa şair ve yazar Bestami Yazgan konuk oldu. Yazgan, Necip Fazıl'ın eserlerini Mimar Sinan'ın eserlerine benzeyerek "Mimar Sinan nasıl taşları yerli yerine koyduysa o da kelimeleri yerli yerine koymuştur. Onun eserlerinde kelimeler gönül ve anlam semasında adeta raks eder" şeklinde konuştu.

GÖNLÜMÜZDE IŞIK YAKTI

Necip Fazıl'ın zirve şairlerden biri olduğunu söyleyen Yazgan, "Yunus Emre, Moğol istilasında ümmetin sıkıldığı bir dönemde Mevla'nın bizlere verdiği kıtlıktaki lokmadır. Necip Fazıl da zulüm ve baskı dönemlerinde bu millete kıtlık vaktinde verilmiş bir lokmadır. Bugünkü şartlarda milli ve manevi duyguları anlatmak o kadar kolay ki. Fakat Necip Fazıl'ın döneminde anlatmak hiç de kolay değildi. Necip Fazıl'ın yaşadığı dönemde fikir suçu en büyük suçtu. Üstat da fikir işçisiydi. O sadece şair değil aynı zamanda bir dava adamıydı. Onun düşüncesine göre sanat, Allah'ı aramaktı. Gerisi çelik çomaktı. Allah'ın rızasını kazanmak, dini devlet, mülkü millet yolunda hizmet etmekti. İnsanların gönlünde bir ışık yakmaktı onun amacı" ifadelerini kullandı.

MİLLETİN VE ÜMMETİN ÖĞRETMENİ

Necip Fazıl'ın sadece kendi zamanına hizmet etmediğini dile getiren Yazgan, şunları kaydetti:

"Bugün de zora düştüğümüzde Necip Fazıl'ın bir beyti yetişir ve bizi ayağa kaldırır. Sonra onun mısralarına sığınırız. Öğretmenlik yaptığım dönemlerde öğrencilerime şairlerin normal insanlar olmadığını söylerdim. Bunu söylediğimde öğrencilerim gülerdi. Onlara 'Şairler, normalin üstündedir' derdim. Yani sanatçı toplumdan 40-50 yıl önde yaşar. Böyle yaşadığı için de anlaşılmakta zorlanır ve sisten tarafından cezalandırılır. Ama bugün Necip Fazıl'ın eserleri devlet tiyatrolarında oynanıyor ve ders kitaplarında yer alıyor. Necip Fazıl, hem milletin hem ümmetin öğretmeni olmuştur. Hala bize şiirleri, eserleri ve fikirleriyle yol gösterir. Necip Fazıl, iyiyi ve güzeli anlatarak gitti. Bu davranışıyla da bizlere örnek oldu. Şu an milli ve manevi değerlere bağlı insanların önünde iki engel var: Tembellik, kalitesizlik ve lisan-ı halin lisan-ı kale uymaması. İşte bu üçü de Necip Fazıl'da yoktu. Sanatçılar unutulduklarında gerçekten ölürler fakat biz onu yaşatacağız."

SANATINI YAŞAYARAK ORTAYA KOYDU

Abdülbaki Kömür ise Necip Fazıl'ı sadece sanatıyla değerlendirmenin saygısızlık olacağını belirterek "Üstat Allah'ı sadece şiirlerinde dile getirmiyordu. Gazetesinde, dergisinde, mahkemesinde dahi hep Allah dedi. Eylemleri ve söylemleri tezat değildi. Allah ile irtibatlı olmayan bir sanat ortaya koymuş olsaydı bugün onu yâd etmiyor olacaktık. Necip Fazıl, sanatını yaşayarak ortaya koydu. Eğer bir yaşanmışlık olmasaydı ve bir bedel ödemeseydi bizde de eserlerinin bir karşılığı olmayabilirdi" dedi.

Programda şair ve ressam Abdülbaki Kömür, Necip Fazıl Kısakürek'in 'Utansın' adlı şiirini okurken şair ve yazar Bestami Yazgan ise Necip Fazıl ile ilgili kaleme aldığı şiir ile üstatın"Zindandan Mehmed'e Mektup" ve "Benim Efendim" eserlerini okudu.

Necip Fazıl, şiirin Mimar Sinan'ı

Necip Fazıl Kısakürek, Mimar Sinan, Esenler, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Necip Fazıl, şiirin Mimar Sinan'ı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Davutoğlu, Meclis kapısında açıklama yapacak! Polis bahçeye barikat kurdu Davutoğlu, Meclis kapısında açıklama yapacak! Polis bahçeye barikat kurdu Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak Baba ve iki oğluna, temizlemek için girdikleri su kuyusu mezar oldu Baba ve iki oğluna, temizlemek için girdikleri su kuyusu mezar oldu Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı

Son Dakika Haberleri
16:31 Fenerbahçe, nokta atışı transferler için hazırlanıyor! İşte 2021-22 model Kanarya kadrosu
16:27 Davutoğlu, Meclis kapısında açıklama yapacak! Polis bahçeye barikat kurdu
16:18 Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz
16:02 Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler
16:01 Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu
16:00 Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak
15:45 Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında "Bay Meral" dedi, bu ifade sosyal medyada gündem oldu
15:42 En fazla altın rezervine sahip ülkeler sıralamasında Türkiye listeye 12. sıradan girdi
15:41 İstikrarın bozulmaması için seçimlerde kimse aday olmayacak! Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki buzlar eriyor
Fenerbahçe, nokta atışı transferler için hazırlanıyor! İşte 2021-22 model Kanarya kadrosu Fenerbahçe, nokta atışı transferler için hazırlanıyor! İşte 2021-22 model Kanarya kadrosu         
16:31
Akşener, Erdoğan'ın Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz         
16:19
Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu         
16:01
İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var         
15:54
Çığlıklarına komşuları yetişti! Küçük kıza, apartman girişinde taciz Çığlıklarına komşuları yetişti! Küçük kıza, apartman girişinde taciz         
15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında "Bay Meral" dedi, bu ifade sosyal medyada gündem oldu         
15:44
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı         
14:54
Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı         
14:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz         
14:03
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler         
13:52
Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı         
12:13
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 16:40:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Necip Fazıl, şiirin Mimar Sinan'ı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement