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Necip Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Necip Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi adliyeye sevk edildi

08.02.2022 09:29

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında Ukrayna'dan Ankara'ya getirilen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun cinayet şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Bozkır'ın adliyedeki sorgusu da başladı. Şüphelinin cinayete ve arka planına ilişkin önemli bilgileri vermesi bekleniyor.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, Ankara'daki evinde 2002 yılında uğradığı suikast sonucu öldürüldü.Cinayet şüphelisi olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Ukrayna'da olduğu belirlendi. Bozkır, Interpol'ün kırmızı bülten düzenlemesi sonrası 10 Temmuz 2019'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alındı. Bozkır, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ukrayna mahkemesi tarafından elektronik kelepçeyle ev hapsine çıkarıldı. Ukrayna yasalarına göre ev hapsinin toplam süresi en fazla 6 ay olduğu için Bozkır'ın, Kiev dışına çıkış yasağı uygulanıp, elektronik kelepçe adli kontrolüne tabi tutulmasına hükmedildi.

ZORLA GETİRME KARARI VERİLDİ

Türkiye'nin iadesini istediği Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'ya iltica talebi, 8 Aralık 2020'de nihai olarak reddedildi. Ardından 16 Aralık'ta Ukrayna Başsavcılığı, Bozkır'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Ancak karar, zanlının avukatlarının temyize başvurması nedeniyle uygulanamadı. 2 Ağustos'taki temyiz duruşması ise Bozkır hasta olduğu gerekçesiyle ertelendi. Bozkır'ın sonraki duruşmalara da gelmemesi üzerine mahkeme, 18 Ağustos'ta zorla getirme kararı verdi. O tarihten bu yana Bozkır bulunamazken, 9 duruşma daha görülemedi. En son 14 Aralık'taki duruşma, Bozkır'ın gelmemesi nedeniyle 11 Ocak 2022'ye ertelendi.

SAVCILIK SORGUSU BAŞLADI

Bunun üzerine harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'da yakalayarak Ankara'ya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programının canlı yayınında, Bozkır'ın Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Bozkır, MİT'teki işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada sorgulanan Bozkır'ın gözaltı süresi, 28 Ocak'ta 4 gün uzatıldı. 3 Şubat'ta gözaltı süresi 4 gün daha uzatılan Bozkır, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından, bu sabah sağlık kontrolünden geçirilip, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Nuri Gökhan Bozkır'ın, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki savcılık sorgusu başladı.

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Necip Hablemitoğlu, Ukrayna, Cinayet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Necip Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Necip Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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