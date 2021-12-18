Necip Hablemitoğlu, kabri başında anıldı - Son Dakika

Ankara'da 19 yıl önce evinin önündeki silahlı saldırıda yaşamını yitiren Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, kabri başında anıldı.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erinç Sağkan, Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ile kabir başında bulunan yakınlarına üzüntülerini ifade etti.

"Devletin, yurttaşının yaşam hakkını korumaktan ve adaleti sağlamaktan daha değerli ne olabilir." açıklamasında bulunan Sağkan, şunları kaydetti:

"19 yıldır adalet sağlanmadı. O tuğla yine çekilmedi ve arkasında kimler var yine bulamadık. Her şeye rağmen Necip Ağabey'in sözüne bakıp, ülkemize sıkı sıkı sarılmamız gerekiyor. Çünkü başka Türkiye yok, burası bizim ülkemiz. Yaşanılan bu kadar ağır hak ihlallerine rağmen ülkemizden vazgeçmeyeceğiz. Hablemitoğlu'nun uğruna hayatını gözden çıkarttığı değerler, cumhuriyetin kurucu değerleri, Atatürk'ün ilke ve devrimleri için verdiği bu mücadeleyi, aldığımız bu mirasla devam ettirmek zorundayız."???????