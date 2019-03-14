Son Dakika Haberleri: Necip Nasır: "(Metro Vagonu Park Alanı İnşaatındaki Göçük) Çalışmalar Aralıksız Devam Edecek"

Necip Nasır: "(Metro Vagonu Park Alanı İnşaatındaki Göçük) Çalışmalar Aralıksız Devam Edecek"

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesince metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında dün meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 bekçiyi arama çalışmalarına suda arama ekibi de dahil oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesince metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında dün meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 bekçiyi arama çalışmalarına suda arama ekibi de dahil oldu.

Göçük alanından geçen su borusunda patlak oluşması üzerine bölgeye İzmir İtfaiyesine ait suda arama ekibi de sevk edildi.

İZSU ekipleri akan suyu kesmek için çalışma başlatırken, alana lastik bot ve suda arama uzmanı ekipler de indirildi.

"Aramalar sürecek"

Bu arada göçüğün meydana geldiği alana gelen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır da olay yerinde yaptığı incelemenin ardından umutla yakınlarının kurtarılmasını bekleyen ailelerle görüştü.

Başlatılan çalışmanın teknik imkanların elverdiği ölçüde devam ettiğini ifade eden Nasır, "Herkes sorumluluğunun bilincinde, devletimiz burada. Müsterih olun, çalışmalar aralıksız sürecek. Zaten buradaki ekiplerle sürekli diyalog halindeyiz." diye konuştu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın da anlık olarak çalışmalarla ilgili bilgi aldığını aktaran Nasır, şöyle konuştu:

"İnşallah sevindirici bir sonuçla karşılaşırız. Çok fazla yağış oldu. Bunun sonucunda oluşan bir durum gibi gözüküyor ama sonuca ulaştıktan sonra mutlaka teknik çalışmalarla nedenleri netleşir ve kamuoyu ile paylaşılır. Şu an bir su borusu patlamış ona müdahale etmeye çalışıyorlar. Onu tamamladıktan sonra kurtarma çalışmalarına devam edecekler."

Nasır'a taleplerini ileten aileler de çalışmalara ara verilmemesi konusunda hassiyet gösterilmesini beklediklerini dile getirdiler.

Göçük altındaki bir bekçinin yakını Nasır'a "Biz devletimize güveniyoruz, her zaman yanındayız, devletimiz de bizim yanımızda. Sizleri görmek bizim için teselli oluyor." diye seslendi.

Kurtarma çalışmalarının patlayan su borusunun tamir edilmesi sonrası tekrar başlayacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:17 Kaynak: AA

Necip Nasır, İzmir, Güncel
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