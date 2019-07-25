Necip Rezak'ın yolsuzluk davasında mahkeme binasına bomba tehdidi
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KUALA Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın yargılandığı yolsuzluk soruşturmasının bugünkü duruşması, mahkeme binasına yapılan bomba tehdidi nedeniyle ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:10 Kaynak: AA
KUALA Eski Malezya
Başbakanı Necip Rezak
'ın yargılandığı yolsuzluk soruşturmasının bugünkü duruşması, mahkeme binasına yapılan bomba tehdidi nedeniyle ertelendi. Polis
biriminden yapılan açıklamada, eski Başbakanın yolsuzluk davasının 44. duruşmasının görüleceği Kuala Lumpur
Adliyesi'ne yerel saatle 12.30'da bomba tehdidi yapıldığı bildirildi.
Tehdidin ardından polis ekipleri, adliye binasını boşalttı.
Polisin binada güvenlik araştırması bitene kadar Necip'in duruşmalarının ertelendiği açıklandı.
Eski Malezya Başbakanı, hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında "emaneti suistimal", "gücü kötüye kullanma" ve "kara para aklama" gibi 42 münferit suçtan yargılanıyor.
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