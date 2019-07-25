Son Dakika Haberleri: Necip Rezak'ın yolsuzluk davasında mahkeme binasına bomba tehdidi
Son Dakika Güncel Haber

Necip Rezak'ın yolsuzluk davasında mahkeme binasına bomba tehdidi

1 saat önce

KUALA Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın yargılandığı yolsuzluk soruşturmasının bugünkü duruşması, mahkeme binasına yapılan bomba tehdidi nedeniyle ertelendi.

Necip Rezak'ın yolsuzluk davasında mahkeme binasına bomba tehdidi, System.String[]
KUALA Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın yargılandığı yolsuzluk soruşturmasının bugünkü duruşması, mahkeme binasına yapılan bomba tehdidi nedeniyle ertelendi.
Polis biriminden yapılan açıklamada, eski Başbakanın yolsuzluk davasının 44. duruşmasının görüleceği Kuala Lumpur Adliyesi'ne yerel saatle 12.30'da bomba tehdidi yapıldığı bildirildi.
Tehdidin ardından polis ekipleri, adliye binasını boşalttı.
Polisin binada güvenlik araştırması bitene kadar Necip'in duruşmalarının ertelendiği açıklandı.
Eski Malezya Başbakanı, hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında "emaneti suistimal", "gücü kötüye kullanma" ve "kara para aklama" gibi 42 münferit suçtan yargılanıyor.
Necip Rezak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu Son dakika! KKTC, hayalet şehir Maraş'ı açmak için harekete geçti Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 10:36:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Necip Rezak'ın yolsuzluk davasında mahkeme binasına bomba tehdidi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]