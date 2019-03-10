Necip Uysal, 30 Gün Sonra Sahada
51 dakika önce
Ligin 23. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde yedek soyunmasına rağmen gördüğü sarı kart nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen Necip Uysal, Konyaspor maçında 11'de görev aldı.
Ligin 23. haftasında oynanan Fenerbahçe
derbisinde yedek soyunmasına rağmen gördüğü sarı kart nedeniyle Kayserispor
maçında forma giyemeyen Necip Uysal
, Konyaspor
maçında 11'de görev aldı. Necip, 30 gün sonra siyah-beyazlı formasına kavuştu.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş
, sahasında Atiker Konyaspor
'u konuk etti. Siyah-beyazlı takımının tecrübeli oyuncularından Necip Uysal, 30 gün sonra formasına kavuştu. Ligin 23. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında, yedek soyunmasına rağmen Dirar ile yaşadığı tartışma nedeniyle sarı kart gören Necip, geçen hafta oynanan Kayserispor maçında cezası nedeniyle forma giyememişti. Siyah-beyazlı formayı en son 9 Şubat tarihinde Vodafone Park
'ta oynanan Bursaspor
maçında sırtına geçiren 28 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Şenol Güneş
tarafından Konyaspor maçında ilk 11'de görev verildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:14 Kaynak: İHA
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