Necip Uysal'a sürpriz teklif! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş'ta uzun süredir forma giyen ve takımın kaptanları arasında yer alan Necip Uysal'a Süper Lig'den talip çıktı.



Fanatik'in haberine göre Süper Lig takımlarından Ankaragücü, 28 yaşındaki futbolcuya talip oldu.



Başkent temsilcisinin teknik direktörü Mustafa Kaplan'ın kadrosunda görmek istediği futbolcu için kulübün Siyah-Beyazlılar'la temaslara yakın zaman içerisinde başlayacağı kaydedildi.



BURAK YILMAZ İÇİN FLAŞ GELİŞME



Öte yandan Beşiktaş ikinci yarı hazırlıkları için dün Antalya'da kampa girerken, Burak Yılmaz konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Burak'ın sözleşmesini 1.5 artı 1 yıl olarak imzalamıştık. Opsiyon maddesi gereğince 10 gün önce mukavelesi 1 yıl daha uzadı" dedi.



Burak Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen bununla birlikte, oyuncusunun siyah beyazlı takımda kalacağını dile getirerek, "Burak İtalya'ya tatil için gitti. Hiçbir transfer görüşmesi olmadı. Fiorentina, Lazio ya da diğer İtalyan takımlarıyla bu süreçte Burak adına bağlantımız olmadı. Burak, en az bir yıl daha Beşiktaş forması giyecek" ifadelerini kullandı.



Necdet Ergezen sakatlığını büyük ölçüde geçen Dorukhan Toköz'ün de 7 Şubat'ta takımla çalışmalara başlayacağını belirtti.