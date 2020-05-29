Necip Uysal: 'Beşiktaş için her zaman savaştım'

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve 16 yıldır siyah beyazlı formayı giyen Necip Uysal, kulüp dergisinin haziran sayısına röportaj verdi.

Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın gelmesinin takım üzerinde olumlu bir etki yarattığını ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinin sonuna dek Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. Siyah beyazlı takımda 320 maça çıkıp, 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası kazandığını belirten Necip, "Bu kadar süre büyük takımlarda oynamak kolay bir şey değil. 10'a yakın hocayla çalıştım ve hepsi bana güvenip şans verdi. Bazen kötü oynayabilirim ama hiçbir zaman mücadeleden kaçmadım. Her zaman savaştım, her şeyimi verdim" dedi.