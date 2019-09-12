Son Dakika Haberleri: Necip Uysal'dan flaş tercih! Kosova Milli Takımı...
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Necip Uysal'dan flaş tercih! Kosova Milli Takımı...

1 saat önce

Kosovan Football'ın haberine göre Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal Kosova Milli Takım'ında oynamak istiyor.

Necip Uysal'dan flaş tercih! Kosova Milli Takımı..., System.String[]

Kosovan Football'ın haberine göre Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal Kosova Milli Takım'ında oynamak istiyor. Uysal'ın avukatının ise gerekli evrakları hazırlamaya başladığı iddia edildi.


Aile kökeninin Kosova'ya dayandığı deneyimli oyuncu, Kosova Milli Takımı'nın teklifini kabul etmemşti.


28 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 kez Türkiye A Milli Takım formasını giydi.


Necip Uysal'ın doğum günü kutlamasından görüntüler

Necip Uysal, Kosova, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:05 
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