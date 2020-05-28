Necip Uysal: "Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum" - Son Dakika

Necip Uysal: "Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum"

Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal, kulüp dergisinin haziran sayısına açıklamalarda bulundu.

Necip Uysal:

Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal, kulüp dergisinin haziran sayısına açıklamalarda bulundu. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini ifade eden Necip Uysal, bazen sahada kötü oynayabileceğini ancak hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmeyeceğini söyledi.


13 yaşında Beşiktaş'ın kapısından giren ve 2009 yılından bu yana A takım forması giyen Necip Uysal, Beşiktaş Dergisi'nin haziran sayısına konuk oldu. Karantina sürecinde zor zamanlar geçirdiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Necip, "Ülke olarak bunu iyi bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Bu süreçte Galatasaray maçından sonra kendimizi karantinaya aldık. Bu karantina döneminde kulübümüzün verdiği antrenman programını uygulamaya çalıştık. Aynı zamanda yemek ve uyku düzenine dikkat ederek dinç kaldım" dedi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'la ilgili de konuşan Necip Uysal, "Sergen hocayla tanışıklığımız altyapıdan geliyor. PAF takımda hocalığımı yapmıştı. Sergen hocanın gelmesi bize iyi anlamda etki oluşturdu" diye konuştu.


"Burak abi ve N'Koudou zorluyor"


Antrenmanlarda kendisini en çok zorlayan isimlerin Burak Yılmaz ve N'Koudou olduğunu söyleyen Necip Uysal, "Antrenmanlarda genelde herkesle karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Burak abi ve Kevin N'Koudou oldukça zorluyorlar. Defansif anlamda da Dorukhan olsun, Atiba olsun, epey zorluyorlar. Farklı pozisyonlarda oynamak, benim için her zaman bir artı. Benim içim önemli olan sahanın içinde olmak ve takımıma katkı sağlamak. Nerede oynarsam oynayayım her şeyimi veriyorum. Sevdiğim ikinci pozisyon, stoper mevkisi. Ben eskiden Vieira'yı örnek alıyordum eskiden. Ama şu anki futbolda iki taraflı oynaman gerekiyor. İki ceza alanında da bulunman gerekiyor" dedi. 16 yıldır Beşiktaş forması giyen Necip, "17. yılıma giriyorum. Bunun 12 yılını A takım seviyesinde oynadım ve bu süre zarfında 320 maçta forma giydim. Üç lig, iki Türkiye Kupası kazandım. Böyle bir süre büyük takımlarda oynamak, bir de altyapıdan gelip oynamak kolay bir şey değil ama her zaman çok çalıştım. Bu süre zarfında 10'a yakın hocayla çalıştım ve hepsi bana güvenip şans verdiler. Yine bu süreçte kaptanlığa kadar eriştim. Allah nasip ederse futbolu bu forma altında bırakmak ve futboldan sonra kulübüme hizmet etmek istiyorum. Burası benim evim. Ben bu kulüpte her şeyi gördüm. A takıma çıktığım zaman İbrahim Toraman olsun, Yusuf Şimşek olsun, Rüştü abi olsun; her zaman yardım ettiler bana. İbrahim Ağabey'in bende yeri her zaman farklıdır. O dönemi onların sayesinde güzel geçirdim. Daha sonra alışıyorsunuz zaten, tecrübe kazanıyorsunuz. Takıma kaliteli yabancı oyuncular geliyor, onlardan bir şeyler öğreniyorsunuz. Cisse, Delgado, Guti, Ernst... Her zaman gözlemliyorsunuz ama ben de çok çalıştım. Yeni gelenlere buranın büyüklüğünü her zaman anlatmışımdır" açıklamasını yaptı.


"Bazen kötü oynayabilirim ama mücadeleden asla vazgeçmem"


Beşiktaş'ın kendisi için her şey olduğunu söyleyen Necip Uysal, "Beşiktaş, benim her şeyim. Buralardaysam, her şeyi Beşiktaş sayesinde yaşıyorum ve ben de Beşiktaş için her şeyimi veriyorum sahanın içinde. Bazen kötü oynayabilirim ama bu forma altında hiçbir zaman mücadeleden, sorumluluktan kaçmadım. Her zaman savaştım, her şeyimi verdim. Herkesin bir hayali vardır; ben altyapıda oynarken, top topladığım zamanlar hep hayal kurardım, İnönü'de oynamak, kaptan olmak, kupalar kazanmak için. Allah bana hepsini nasip etti çok şükür. O hissi anlatamam, yaşamak lazım" dedi. Saha dışında çok gezen bir isim olmadığını da söyleyen Necip Uysal, "Evde olmayı seven bir insanım. Çok dizi film izlerim. Ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Karantina günlerinde evde ailemle birlikte güzel zaman geçirdik. Güzel yemek yaparım, elim yatkındır biraz. Kitap, dizi film izledim, idmanlarımı yaptım. Michael Jordan'ı anlatan 'Son Dans' belgeselini izledim" ifadelerini kullandı. Nişanlısının Bayrampaşa'da oturduğunu ifade eden Necip Uysal, "Bayrampaşa benim çocukluğum. Vakit buldukça gidiyorum ama son dönemler daha çok gitmeye başladım. Nişanlım Bayrampaşa'da oturuyor, o yüzden genelde oradayım. Lise yıllarım Beşiktaş'ta geçti. Okulum, semt çok güzel bir konumda. Zaten okuldan semtin içinden Fulya'ya, idmanlara yürüyorduk" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Necip Uysal, Karantina, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 03:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Necip Uysal: 'Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

İtalya Sere A, resmen 20 Haziran'da başlıyor Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı Lazio, Vedat Muriqi için devreye girdi! Ciddi teklif gelirse, Fenerbahçe satışa onay verecek Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor         
21:00
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek 15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek         
20:48
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek         
20:42
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor         
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi         
20:24
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek         
19:58
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak         
19:56
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı         
19:45
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak         
19:37
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum         
19:21
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı         
19:13
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı         
19:05
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor         
18:30
Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü         
18:26
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı         
18:25
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi         
18:18
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık         
17:52
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor         
17:39
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı         
17:33
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı         
17:32
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi         
17:29
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak         
17:05
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:58
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı         
16:57
TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı         
16:51
Uzmanlar, dün akşam düşen gök taşının maddi değerini değerlendirdi Uzmanlar, dün akşam düşen gök taşının maddi değerini değerlendirdi         
16:49
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi         
16:47
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi         
16:42
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar         
16:42
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 21:21:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Necip Uysal: "Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]