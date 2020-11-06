Necip uysal kadrodan çıkarıldı
06.11.2020 18:07
Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı öncesi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren Necip Uysal'ın kamp kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı öncesi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren Necip Uysal'ın kamp kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Necip Uysal'ın yerine Erdoğan Kaya kamp kadrosuna dahil edildi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Futbolcumuz Necip Uysal, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Necip Uysal'ın yerine Erdoğan Kaya kamp kadrosuna dahil edilmiştir."
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