Necip Uysal: Takımın, taraftarın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı

"Bu takım için elimden gelen her şeyi vermeye çalışıyorum"

"Sergen hoca genç oyuncular için büyük şans"

"Fenerbahçe maçını unutup, önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor""Terimin son damlasına kadar savaşıyorum""O gün bir his vardı. Gol atacağımı hissediyordum""Ben 1 senede alacağım parayı şu anda 3 senede alıyorum""Böyle maçların önemini biliyoruz""Ruhları oradaydı""İhtiyaç olursa kaleye de geçeriz"ALİ DANAŞ/ İSTANBUL, - Necip Uysal, geçen pazar deplasmanda kazandıkları Fenerbahçe derbisiyle ilgili, "Takımın, taraftarın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Güzel bir galibiyet aldık, mutluyuz" dedi.Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performans ve attığı golle Kadıköy'de 15 yıl sonra alınan galibiyette önemli pay sahibi olan Necip Uysal, siyah-beyazlı ekibin Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ettiği antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Son 2 haftada alınan 6 puanla ilgili konuşan Necip Uysal, "Zorlu bir süreçten geldim. Karantinadan çıktım ve 11, 12 gün bir şey yapmadıktan sonra tek idmanla Başakşehir maçına çıktı. Bu süreçte zor geçiyor, futbolcular için de zor. Tarafımızdan bu konuda biraz daha sabır bekliyoruz. Dönmek zor oluyor. Maça gelecek olursak; o gün ilk yarı iyi oynadık. Sonrasında ikinci yarı biraz geri çekildik. Başakşehir daha iyi oynadı ama 3 puan almayı bildik. Derbiye gelecek olursak; takımın, taraftarın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Güzel bir galibiyet aldık, mutluyuz" diye konuştu."BU TAKIM İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ VERMEYE ÇALIŞIYORUM"Fenerbahçe maçında attığı gol kendisine hatırlatılan 29 yaşındaki oyuncu, "Gökhan ağabey ile gol konusunu konuşmadık. Sahaya girdiğimiz zaman arkadaşlık kalmıyor. Ben bu takım için elimden gelen her şeyi vermeye çalışıyorum. O golde de Gökhan ağabeyin üstünden attım ama sonrasında konuşmadık" dedi."SERGEN HOCA GENÇ OYUNCULAR İÇİN BÜYÜK ŞANS"Takımda forma giyen genç oyuncularla sürekli konuştuğunu belirten Necip Uysal, "Ben de o yollardan geldim. Hepsiyle konuşuyorum. Burada önemli olan hocanın onlara bakış açısı. Sergen hoca ile ben altyapıda da çalıştım. Beni yukarı göndermek için çok çaba sarf etti. Sergen hoca genç oyuncular için büyük şans. Rıdvan, Ersin, Utku, Erdoğan hepsine şans veriyor. Onların da bu şansı iyi değerlendirmeleri lazım. Ben kendileriyle her zaman konuşuyorum. İnşallah maç sayısı olarak da beni geçerler" ifadelerini kullandı."FENERBAHÇE MAÇINI UNUTUP, ÖNÜMÜZDEKİ MAÇA BAKMAMIZ GEREKİYOR"Sezona zor şartlar altında başladıklarını dile getiren deneyimli futbolcu, "PAOK maçı bir anda çıktı. O ara iyi hazırlanamadık, izinden gelmiştik. O süreçten sonra takım biraz daha adapte oldu. Bu Covid ne kadar dikkat etseniz de bulaşıyor. Hastalıktan döndükten sonra Başakşehir maçı vardı. Bu maçlar hayati maçlardı. Biz tek tek bakarak çıkıyoruz. Artık Fenerbahçe maçını unutup, önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Takımda arkadaşlık üst düzeyde, inşallah böyle devam eder" diye konuştu."TERİMİN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞIYORUM"Hakaret olmadığı sürece eleştiriye her zaman açık olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, şöyle devam etti: "Eleştiriye her zaman açığım. Sadece hakaret olmasın, hepsine açığım. Benim işim sahada. Ben kendime iyi bakmaya, uykuma, beslenmeme dikkat edip, sakatlanmamaya çalışıyorum. Bu forma için ne gerekiyorsa veriyoruz. Daha önce kötü maç oynadım. Bundan sonra da oynayabilirim. Ama kimse bana, sahada mücadele etmedi, diyemez. Terimin son damlasına kadar savaşıyorum. Bundan sonra da böyle olacak. Bu takım için her şeyimi vereceğim.""O GÜN BİR HİS VARDI. GOL ATACAĞIMI HİSSEDİYORDUM"Derbide attığı gol için çok mutlu olduğunu ifade eden Necip Uysal, "Maç sabah Utku ile konuşmuştuk. O gün bir his vardı. Gol atacağımı hissediyordum. Utku da, 'gol atarsan kay' demişti. Ben de ondan dolayı öyle yaptım. Koray ağabey ile aynı oldu. Böyle şeyler hiçbir zaman unutulmaz. Kendi adıma mutluyum. Orada alınan son galibiyette de stadyumdaydım. 2003-04 sezonunda altyapıya girmiştim. O gün de stadyumda maçı takip ediyordum" şeklinde konuştu."BEN 1 SENEDE ALACAĞIM PARAYI ŞU ANDA 3 SENEDE ALIYORUM"Her konuda kulübüne yardımcı olmaya çalıştığına dikkat çeken Necip Uysal, şunları kaydetti: "Buralarda olmamın, bu kadar şey kazanmamın her şey Beşiktaş sayesinde oldu. Ben de parasal ya da farklı konularda kulübüme yardımcı olmaya çalışıyorum. Sonuçta ben 1 senede alacağım parayı şu anda 3 senede alıyorum. Ben gereken ne olursa olsun, yapıyorum. Milli takım için de ben elimden geleni yapıyorum, ­alıp almamak Şenol hocanın takdiri.""BÖYLE MAÇLARIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ"Takım olarak Fenerbahçe derbisine nasıl hazırlandıkları sorulan Necip Uysal, şu yanıtı verdi: "Eski derbileri izlemedik. Sergen hocanın analizleri, taktikleri ile maça çıkıyoruz. Derbilerin nasıl olduğunu anlattı. Ben de 12 yıldır derbi oynuyorum. Böyle maçların önemini biliyoruz. Herkes bunun bilincinde sahaya çıktı.""RUHLARI ORADAYDI"Galibiyet sonrasında deplasman tribünü önünde sevinmeleri hatırlatılan Necip Uysal, "Onlar yoktu ama ruhları oradaydı. Onlara inanıyorduk. Isınmaya onların yanına gittik, maçtan sonra da galibiyeti onlarla kutladık" karşılığını verdi."NORMAL MAÇLARDA DA 3'ÜNCÜ SIRADAYIM. HEDEFİM BUNLARI GEÇİP, FUTBOLU BURADA BIRAKMAK"Beşiktaş formasını Avrupa maçlarında en çok giyen futbolcu olduğu da hatırlatılan Necip Uysal, "Her maça tek tek bakıyoruz. Bunları konuşmak için erken. Çok maç var. Zaman geçtikçe daha da netleşir. Hedefim futbolu Beşiktaş'ta bırakmak. Ancak bu futbol, ne olacağını bilemiyorsunuz. Şu anda Avrupa'da en fazla oynayan oyuncuyum. Normal maçlarda da 3'üncü sıradayım. Hedefim bunları geçip, futbolu burada bırakıp, ilerleyen süreçte kulübüme katkı sağlamak" şeklinde konuştu."İHTİYAÇ OLURSA KALEYE DE GEÇERİZ"Birçok farklı mevkide görev yapması kendisine sorulan tecrübeli futbolcu, sözlerini söyle noktaladı:

"Nerede oynayacağımızın kararını hoca verecek. Şu an stoperde devam ediyorum. Nerede eksik varsa orada oynarım. Kalede de oynarım, olabilir neden olmasın. Öyle bir ihtiyaç olursa kaleye de geçeriz."