Son Dakika Haberleri: Neçirvan Barzani: "Irak'ın istikrarı IKBY'nin de çıkarına"
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Neçirvan Barzani: "Irak'ın istikrarı IKBY'nin de çıkarına"

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak'ın istikrarının IKBY'nin de çıkarına olduğunu söyledi.

Neçirvan Barzani:

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak'ın istikrarının IKBY'nin de çıkarına olduğunu söyledi.

Duhok'ta düzenlenen bir panele konuşmacı olarak katılan Barzani, Irak'ta yaşanan son gelişmeler ve teröre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ın yaşadığı tüm sorunları kendi sorunları olarak gördüklerini ifade eden Barzani, "Irak'ın istikrarı IKBY'nin de çıkarına. Irak'ın egemenliği kapsamında tüm kazanımlarımız ve anayasal haklarımız korunmalı." dedi.

Ülkedeki mevcut tablonun son 15 yılda biriken siyasi ve ekonomik sorunlar ile Anayasa'nın göz ardı edilmesinin bir sonucu olduğunu dile getiren Barzani, Anayasa ve yeni Irak'ın üzerine inşa edildiği prensiplerin ayaklar altına alınmasının devleti çöküşe sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Dün Bağdat'ta tüm siyasi taraflarla bir araya geldiğini aktaran Barzani, "Irak'ın ihtiyacı olan istikrar ve huzurun yeniden temini konusunda IKBY'nin her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ilettim." diye konuştu.

Barzani, bölgede yaşanan problemlerin Birinci Dünya Savaşı sonrasında yapılan siyasi hataların neticesi olduğunu ve bu hataların Kürt meselesi dahil bölgedeki birçok sorunu çözümsüz bıraktığını dile getirdi.

IKBY Başkanı konuşmasında terör örgütü DEAŞ'a da değindi.

DEAŞ'ın hala ciddi bir tehdit olduğunu kaydeden Barzani, örgütün ideoloji ve askeri olarak varlığını sürdürdüğü uyarısında bulundu.

Irak Bölgesel Yönetimi, Mesut Barzani, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:02 Kaynak: AA
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