Neçirvan Barzani PKK'yı Topa Tuttu
34 dakika önce
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, "PKK topraklarımızı kullanarak komşularımızı vuruyor" dedi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani
, "PKK
topraklarımızı kullanarak komşularımızı vuruyor" dedi.
Bugün IKBY'nin başkenti Erbil
'de basın toplantısı düzenleyen Barzani, dün Duhok
kentine bağlı Şiladizi bölgesinde bir grup PKK'lının Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri üsse saldırması olayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk savaş uçaklarının köyleri bombaladığı iddialarının asılsız olduğunu belirten Barzani, Türk uçaklarının Türkiye
'ye saldırı düzenleyen terör örgütü PKK'ya ait eğitim kamplarını bombaladığını söyledi. Barzani, Türk savaş uçaklarının bombardımanlarının nedeninin IKBY topraklarında bulunan terör örgütü PKK olduğunu söyledi. IKBY topraklarının özellikle Türkiye ve İran
başta olmak üzere komşu ülkelere saldırmak için kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Barzani, "PKK topraklarımızı kullanarak komşularımızı vuruyor, bunun bedelini de halkımız ödüyor" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:01 Kaynak: İHA
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