Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur'un nafaka davasında tanık olarak dinlendi

İstanbul 7. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Tuğçe Tayfur ve avukatı katıldı. Duruşmada Necla Nazır'ın da aralarında bulunduğu 4 tanık dinlendi. Gizlilik kararı olan davanın duruşması ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazırın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur kendisi gibi müzisyen olan 7 yıllık eşi Taner Şafak ile 2019 yılında boşandı. Taner Şafak, mahkemeye başvurarak, çocuğu için ödediği aylık bin dolar iştirak nafakasının 2 bin liraya indirilmesini talep etti. Şafak mahkemeye sunduğu dilekçede, "Koronavirüs salgını nedeniyle işlerim kötüye gitti ve evlilik hazırlığı içerisinde olduğum için nafakayı ödemekte güçlük çekiyorum" dedi.