RTEÜ'den "Gelecek İçin Bugünün Sorumlulukları" Konulu Söyleşi - Son Dakika
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RTEÜ'den "Gelecek İçin Bugünün Sorumlulukları" Konulu Söyleşi

02.12.2021 00:16
RTEÜ'den "Gelecek İçin Bugünün Sorumlulukları" Konulu Söyleşi

Vali Kemal Çeber, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, İlim Yayma Vakfı Başkanı ve RTEÜ Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan'ın konuşmacılığını yaptığı "Gelecek İçin Bugünün Sorumlulukları" konulu...

Vali Kemal Çeber, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, İlim Yayma Vakfı Başkanı ve RTEÜ Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan'ın konuşmacılığını yaptığı "Gelecek İçin Bugünün Sorumlulukları" konulu söyleşiye katıldı.

Konuşmasına başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek başlayan Bilal Erdoğan, eğitim hayatıyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere mesleklerinin tarihini bilmelerini ve araştırmalarını söyleyen Bilal Erdoğan, "Bu sizi daha köklü ve daha güçlü kılar" dedi.

Geçlerin kendini gerçek anlamda tanıyarak kendileriyle birlikte hayata da katkıda bulunabileceklerini ifade eden Bilal Erdoğan, "Kendinizi tanıyın, sevdiğiniz şeyleri bulun, derdinizin, kabiliyetinizin doğrultusunda sosyalleşin. Hayatı sadece kendiniz için yaşamayın. Toplum için dünya için de derdiniz olsun. Bu sizi daha mutlu ve güçlü kılar. Sadece dertli olmayın aynı zamanda gayretli de olun" diye konuştu.

Fiziksel, sosyal, ruhi ve manevi gelişim için spor, sanat ve kültürün önemine vurgu yapan Bilal Erdoğan, "Bizler sadece Türkiye'deki değil dünyadaki geleneksel sporların da ihyası için çabalıyoruz. Çünkü dünyanın kültürel zenginliğinin ve çeşitliliğin korunması dünyayı daha güzel ve yaşanılabilir kılar" dedi.

Bilal Erdoğan, her şehrin farklı bir hikayesi olduğunu ve ülkemizin gezilmesinin de başlı başına bir üniversite olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.

Söyleşi soru cevap kısmı ile sona erdi.

Söyleşinin sonunda, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman günün anısına İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a hediye takdim etti.

Programa; Rize Valisi Kemal Çeber'in yanı sıra RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Bilgin ile Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Üniversite Genel Sekreteri Adnan Er, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: Habermetre

Hüseyin Karaman, Bilal Erdoğan, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum RTEÜ'den 'Gelecek İçin Bugünün Sorumlulukları' Konulu Söyleşi - Son Dakika


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SON DAKİKA: RTEÜ'den "Gelecek İçin Bugünün Sorumlulukları" Konulu Söyleşi - Son Dakika
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