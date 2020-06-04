Necmeddin öğretmeni öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

İddianamede, F.Ç'nin ilk sorgusunda hakkındaki suçlamayı kabul ettiği bildirilmişti.

Suça sürüklenen çocuğun, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, sanığın, suç tarihinde 15-18 yaş grubunda bulunması nedeniyle verilecek cezada TCK'nin 31/3 maddesi gereğince indirim yapılarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, F.Ç'nin olay günü neden bıçak ve çanta taşıdığına yönelik makul gerekçe sunamadığı, kamu görevlisi Necmeddin Kuyucu'yu tasarlayarak öldürdüğü kanaatine varıldığı kaydediliyor.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulundan sanık hakkında akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Eylül 'e erteledi.

Söz verilen sanık F.Ç. bir diyeceğinin olmadığını belirtti.

Sanık avukatı Niyazi Özkaya ise müvekkilinin tutukluluk durumunu mahkemenin takdirine bıraktığını söyledi.

Kuyucu ailesinin avukatı Süreyya Acar, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme Heyeti Başkanı, Adli Tıp Kurumundan sanık hakkında akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin raporun gelmediğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı görülen duruşmaya sadece taraf avukatları katılırken basın mensupları ve sanık yakınları salona alınmadı.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya 2 Nisan 2019'da Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Kuyucu'yu (45) odasında bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 11. sınıf öğrencisi sanık F.Ç. (18), tutuklu bulunduğu Maltepe 1 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde okul müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 18 yaşındaki lise öğrencisinin 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu

Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi

Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı

Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu

Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı

Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti

Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor