Necmeddin Okyay Anısına Sergi
57 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Okçular Vakfı iş birliği ile hazırlanan "Su Medeniyetinden Yansıyanlar" başlıklı ebru sergisi sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Okçular Vakfı iş birliği ile hazırlanan "Su Medeniyetinden Yansıyanlar" başlıklı ebru sergisi sanatseverlerle buluşacak.
Ebru sanatçısı Fatih Yeşil'in eserlerinden oluşan sergi, eski bir su deposu olan Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde (Maksem) yarın açılacak.
Sergi, birçok çiçeği su üstünde ilk kez yapmayı başaran ve akkase ebru tekniğini icat eden Necmeddin Okyay anısına düzenlenecek.
Yeşil'in 99 eserinin yer alacağı sergide ayrıca Seyit Ahmet Bursalı, Selma Kalkan, Sait Abuzeroğlu, Ömer Şen, Cemali Gündoğdu, Yasin Urhan, Hanifi Dursun ve Kamuran Çınar'ın da katkılarıyla hüsn-i hat, tezhib, minyatür ve resim çalışmalarının bulunduğu, geniş bir Türk İslam eserleri koleksiyonu izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:16 Kaynak: AA
Şişli'de Maaşlarını Alamayan İşçiler Açlık Grevine Başladı
İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi
Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu
Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Aytaç Arman Adana'da Toprağa Verildi