Necmettin Çelikhan, Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü oldu!
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Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Necmettin Çelikhan'ın futbol akademi direktörüne getirildiği bildirildi.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Necmettin Çelikhan'ın futbol akademi direktörüne getirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Necmettin Çelikhan'a görevinde başarılar dileriz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:45
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