Son Dakika Haberleri: Necmettin Çelikhan, Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü oldu!
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Necmettin Çelikhan, Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü oldu!

4 dakika önce

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Necmettin Çelikhan'ın futbol akademi direktörüne getirildiği bildirildi.

Necmettin Çelikhan, Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü oldu!, System.String[]

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Necmettin Çelikhan'ın futbol akademi direktörüne getirildiği bildirildi.


Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Necmettin Çelikhan'a görevinde başarılar dileriz." denildi.


Beşiktaş Spor Kulübü, Çelikhan, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:45 
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