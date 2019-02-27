Son Dakika Haberleri: Necmettin Erbakan Belçika'da Anıldı

Necmettin Erbakan Belçika'da Anıldı

55 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin 54'üncü Başbakanı Necmettin Erbakan, vefatının 8'inci yıl dönümünde Belçika'da düzenlenen programla anıldı.

Necmettin Erbakan Belçika'da Anıldı, System.String[]
Türkiye Cumhuriyeti'nin 54'üncü Başbakanı Necmettin Erbakan, vefatının 8'inci yıl dönümünde Belçika'da düzenlenen programla anıldı.

27 Şubat 2011'de hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Belçika'nın Limburg kentinde Saadet Partisi Avrupa Temsilciliği tarafından düzenlenen programla anıldı. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Avrupa Temsilciliği Başkanı Abdüssamet Temel ile Avrupa Belçika Bölge Başkanı Hasan Yavuz'un hazır bulunduğu programa Avrupa'dan ve Belçika'dan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Programda Erbakan'ın hayatı ve hizmetleri anlatıldı, kendisi için dua edildi. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

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