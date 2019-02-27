Necmettin Erbakan Belçika'da Anıldı
55 dakika önce
Türkiye Cumhuriyeti'nin 54'üncü Başbakanı Necmettin Erbakan, vefatının 8'inci yıl dönümünde Belçika'da düzenlenen programla anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti
'nin 54'üncü Başbakanı Necmettin Erbakan
, vefatının 8'inci yıl dönümünde Belçika
'da düzenlenen programla anıldı.
27 Şubat 2011'de hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Belçika'nın Limburg kentinde Saadet Partisi Avrupa
Temsilciliği tarafından düzenlenen programla anıldı. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili
Nazır Cihangir
İslam, Avrupa Temsilciliği Başkanı Abdüssamet Temel ile Avrupa Belçika Bölge Başkanı Hasan Yavuz
'un hazır bulunduğu programa Avrupa'dan ve Belçika'dan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
Programda Erbakan'ın hayatı ve hizmetleri anlatıldı, kendisi için dua edildi. - BRÜKSEL
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:06 Kaynak: İHA
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