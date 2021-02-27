Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı - Son Dakika

Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı

27.02.2021 23:24

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan ölümünün 10. yılında Saadet Partisi tarafından düzenlenen törenle anıldı. MHP'nin yer almadığı törene CHP, HDP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti genel başkanları AK Parti, İYİ Parti ve BBP'den yöneticiler katıldı.

Saadet Partisi, eski genel başkan ve başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölümünün 10. yıldönümünde anma programı düzenledi.

Ankara'da bir otelde saat 19.30'da başlayan anma toplantısına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programa mesaj gönderirken, MHP'den ise katılımın olmadığı görüldü.

Törene katılan isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı

"BUGÜN HERKES MİLLİ GÖRÜŞÇÜ OLMUŞ"

Necmettin Erbakan ile ilgili bir video gösteriminin de yapıldığı törende ilk konuşmayı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptı. Daha sonra katılan partilerin genel başkanları ve parti temsilcileri de konuşma yaptı.

Karamollaoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Necmettin Erbakan vefat ettiğinde Saadet Partisi'nin genel başkanıydı. Bugün herkes Milli Görüşçü olmuş. Milli Görüşçü olmanın, Erbakan'ın yolundan gitmenin, Erbakanın çizgisini takip etmenin tek ölçüsü vardır; O da Saadet Partili olmaktır. Erbakan Hocamız; yalın ayaklarıyla bir dilim ekmek için çöp arabasının arkasından koşmak zorunda kalan çocuk için göz yaşı döktü. Şimdi biz de karnını doyurabilmek için akşam pazar yerlerinde artıkları toplayan insanların hakkını arıyoruz. 27 Şubat 2011'de milyonlarca insanın dualarla ahirete uğurladığı merhum Erbakan Hocamızı rahmet, minnet ve özlemle anıyorum."

Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESAJ GÖNDERDİ

Öte yandan programa mesaj yollayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"'Yaşanabilir Türkiye' teması altında düzenlenecek etkinliklerin merhum Hocamızın fikriyatını, kişiliğini, dava aşkını, ümmet bilincini, ülkeye ve millete hizmet sevdasını anlama bakımından hayırlara vesile olasını diliyorum.

Rahmetli Erbakan Hocamız, 84 yıllık ömrüne siyasetten bilime, diplomasiden kalkınmaya uzanan geniş bir yelpazede sayısız başarıyı, eser ve hizmeti sığdırmış gerçekten müstesna bir şahsiyetti. 86 senelik mahzunluğun ardından Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak, Sultan Fatih'in vasiyeti yerine getirme yanında Erbakan Hocamızın en büyük hayalini de gerçeğe dönüştürdük. Türkiye'yi, Merhum Hocamızın da uğruna ömrünü adadığı hedefleriyle buluşturana dek durmayacak, inşallah 94 ruhu ve 2053 vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz."

Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Necmettin Erbakan, Sp, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı - Son Dakika


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