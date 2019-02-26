Necmettin Erbakan'ın 8'inci Ölüm Yıl Dönümü
35 dakika önce
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Necmettin Erbakan Üniversitesi
(NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu
, eski Başbakan Necmettin Erbakan
'ın vefatının 8. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Zorlu, mesajında; Erbakan'ın hayatını maneviyat, ilim, ahlak ve idealleri için harcamış, ülkesinin ve milletinin menfaatini her daim üstün tutmuş, büyük bir ilim ve dava adamı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Ülkemizin ancak, manevi kalkınmanın beraberinde getireceği maddi kalkınmayla güçleneceğine işaret etmiş ve milletimize olan inancını 'Her şey hayalle başlar ve bunun temelinde inanç yatar, inanırsanız başarırsınız' sözüyle ortaya koymuştur. Bugün Rektörlüğünü yürütmekte olduğumuz Necmettin Erbakan Üniversitesini merhum hocamızın idealleri doğrultusunda aydınlık ve müreffeh yarınlara hazırlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve şükranla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:08 Kaynak: AA
Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor
Afyonkarahisar'da 15 Kişinin Alınacağı 6 Aylık İşe, 1040 Kişi Başvurdu
Usta Oyuncu Aytaç Arman, Hayatını Kaybetti
İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları, 7 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak