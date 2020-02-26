Necmettin Erbakan'ın fotoğraflarından oluşan sergi ziyarete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Necmettin Erbakan'ın fotoğraflarından oluşan sergi ziyarete açıldı - Son Dakika

Necmettin Erbakan'ın fotoğraflarından oluşan sergi ziyarete açıldı

7 saat önce

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın fotoğraflarının yer aldığı sergi, Eminönü Meydanı'nda açıldı.

Necmettin Erbakan'ın fotoğraflarından oluşan sergi ziyarete açıldı, System.String[]

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın fotoğraflarının yer aldığı sergi, Eminönü Meydanı'nda açıldı.

Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları tarafından düzenlenen sergide, 9 yıl önce vefat eden Necmettin Erbakan'ın çeşitli dönemlerde çekilen fotoğrafları ve görüşlerinin bulunduğu yazılar yer aldı.

Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk, yaptığı konuşmada, her yıl Erbakan'ı anlamak ve anlatmak için etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erbakan Haftası'nın bu yılki temasının "üretim, kalkınma ve adil paylaşım" olarak belirlendiğini dile getiren Asiltürk, "Erbakan Hoca'mızın üzerinde durduğu konu, milletin refah düzeyinin yükselmesi, kalkınması ve kendi ayakları üzerinde durup kimseye muhtaç olmayacak şekilde adil paylaşımı sağlamasıdır." dedi.

Anma etkinlikleri kapsamında konferans ve seminerler düzenleneceğini anlatan Asiltürk, İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenecek etkinliklerle Erbakan'ı topluma anlatmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

Asiltürk, yarın Necmettin Erbakan'ın kabrinin ziyaret edileceğini, hafta boyunca da teşkilat mensubu kişilerin kabir başında nöbet tutacaklarını belirtti.

Serginin açılışına, Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanı Muzaffer Serenli ve partililer katıldı.

Necmettin Erbakan, Eminönü Meydanı, Saadet Partisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik
ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok Lise öğrencisi kendisini ranzaya asarak intihar etti Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 23:56:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Necmettin Erbakan'ın fotoğraflarından oluşan sergi ziyarete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]