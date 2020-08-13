NECMETTİN ERBAKAN'IN KARDEŞİ KEMALETTİN ERBAKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

NECMETTİN ERBAKAN'IN KARDEŞİ KEMALETTİN ERBAKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHAEski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan son yolculuğuna uğurlandı.
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA
Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan 92 yaşında vefat etti. Fatih Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksü da katıldı. Törende oğlu Hüseyin Erbakan ve damadı Ekrem Arıkan taziyeleri kabul etti. Yaşlılığa bağlı hayatını kaybeden Erbakan'ın naaşı, Merkezefendi Mezarlığı'nda anne ve babasının yanına defnedilmek üzere götürüldü. Cenaze namazına katılan Temel Karamollaoğlu, "Sevdiğimiz bir ağabeyimizdi. Allah rahmet eylesin. Yaşı kemale erdi. Son zamanlarda epey sıkıntılı bir dönem geçirdi. Kendisini vefatından birkaç ay önce ziyaret etmiştik. Geride kalan yakınlarına, sevenlerine sabır diliyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:48
Kaynak: DHA
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