Son Dakika Haberleri: Necmettin Erbakan'ın Ölümünün 8. Yılı

Necmettin Erbakan'ın Ölümünün 8. Yılı

36 dakika önce

Eski Başbakan Necmettin Erbakan, ölümünün 8. yılında Sivas'ta anıldı.

Necmettin Erbakan'ın Ölümünün 8. Yılı, System.String[]
Eski Başbakan Necmettin Erbakan, ölümünün 8. yılında Sivas'ta anıldı.

Erbakan'ın ölümünün 8. yılı dolayısıyla Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Programda konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Zahit Tokgöz, Erbakan'ı rahmet, minnet ve hasretle andıklarını söyledi.

Saadet Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Melih Seçilmiş de "Toplum olarak maalesef kaybetmeden elimizdekilerin kıymetini bilemiyoruz." dedi.

Anma programında dua okundu, meydanda oluşturulan fikir duvarına vatandaşlar ve partililer Erbakan ve siyasi düşüncesiyle ilgili düşüncelerini yazdı.

Daha sonra Tokgöz ve Seçilmiş, partililere ve vatandaşlara lokma dağıttı.

Anma programına çok sayıda partili katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:27 Kaynak: AA

Sivas, Necmettin Erbakan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jess Molho, Katıldığı Canlı Yayında Defne Joy Foster'ın Ölüm Haberini Nasıl Aldığını Anlattı Dansözlere Para Takan Kocasını Bıçaklayan Kadına Tahliye

Sahtekar Papazdan 'Ölü Diriltme' Gösterisi Ölü Bulunan 3 Aylık Reyhan Bebeğin Annesi Serbest
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 16:03:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Necmettin Erbakan'ın Ölümünün 8. Yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]