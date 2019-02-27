Son Dakika Haberleri: Necmettin Erbakan'ın Vefatının 8. Yılı

Necmettin Erbakan'ın Vefatının 8. Yılı

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Necmettin Erbakan'ın Vefatının 8. Yılı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Altun, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Bir ömür boyunca büyük Türkiye ve adil bir dünya idealinin peşinden giden, yasak ve engellere karşı verdiği mücadeleyle Türk siyasetinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 8. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:49 Kaynak: AA

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