Son Dakika Haberleri: Necmettin Erbakan'ın Vefatının 8. Yılı

Necmettin Erbakan'ın Vefatının 8. Yılı

1 saat önce

Eski Başbakan Necmettin Erbakan, ölümünün 8. yılında Diyarbakır'da anıldı.

Necmettin Erbakan'ın Vefatının 8. Yılı, System.String[]
Eski Başbakan Necmettin Erbakan, ölümünün 8. yılında Diyarbakır'da anıldı.

Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) merkez Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezindeki anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Diyarbakır Şube Başkanı Abdurrahman Ergin, Erbakan'ın ufuk açan bir fikir adamı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Erbakan hocamız parçalanmış bir coğrafyayı yeniden bir araya getirmenin, yitirilmiş bir gelecek tasavvurunun yeniden dirilmenin, ezilmiş bir toplumu yeniden ayağa kaldırmanın şahididir. Erbakan hoca, ümmetin sesi ve yeniden dirilişi oldu. Ezilenler için umut ışığı, sömürenlerin kabusu oldu."

Avrupa Milli Görüş kurucu üyelerinden Hasan Damar'ın, Erbakan'ın hayatından kesitler aktardığı programa çok sayıda davetli katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:57 Kaynak: AA

Diyarbakır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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