Necmettin Erbakan'ın vefatının 9. yılı - Son Dakika
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Necmettin Erbakan'ın vefatının 9. yılı

6 saat önce

Yeniden Refah Partisi Karabük Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından vefatının 9. yılında eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan için anma programı düzenlendi.

Yeniden Refah Partisi Karabük Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından vefatının 9. yılında eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan için anma programı düzenlendi.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Bostancı, Kemal Güneş Caddesi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Necmettin Erbakan'ın 27 Şubat 2011'de hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın hayatının tamamını Türkiye ve tüm insanlığın refahı için harcadığını belirten Bostancı, "Erbakan hocamız dur durak bilmeden, zaman ve mekan mefhumu tanımadan davasını anlatmaya gayret etmiş, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk ve tek denk bütçesini yapmış, memurun, işçinin ve emeklinin umudu olmuştur." dedi.

Bostancı, Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak iktidara geldiklerinde memura, işçiye ve emekliye büyük zamlar yapacaklarını ifade ederek, denk bütçe yapacaklarını ve katma değeri yüksek ürünler üreteceklerini anlattı.

Yeniden Refah Partisi Karabük Gençlik Kolları Başkanı Turan Karap da merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Necmettin Erbakan'ın vefatının 9. yılı

Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:43 Kaynak: AA
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