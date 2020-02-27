Necmettin Erbakan'ın vefatının 9. yılı - Son Dakika
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Necmettin Erbakan'ın vefatının 9. yılı

6 saat önce

Kozan'da, vefatının 9. yılında eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan için anma programı düzenlendi.

Necmettin Erbakan'ın vefatının 9. yılı, System.String[]

Kozan'da, vefatının 9. yılında eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan için anma programı düzenlendi.

Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Asiltürk, partisi tarafından ilçede düzenlenen konferansta, merhum Erbakan'ın siyasi hayatı hakkında bilgi verdi.

Erbakan'ın bu hafta içinde "üretim, kalkınma ve adil paylaşım" temasıyla anılacağını ifade eden Asiltürk, "Erbakan Hoca'mızın üzerinde durduğu konu, milletin refah düzeyinin yükselmesi, kalkınması ve kendi ayakları üzerinde durup kimseye muhtaç olmayacak şekilde adil paylaşımı sağlamasıdır." dedi.

Necmettin Erbakan, Saadet Partisi, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:44 Kaynak: AA
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