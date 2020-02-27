Necmettin Erbakan'ın vefatının 9. yılı - Son Dakika

Kozan'da, vefatının 9. yılında eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan için anma programı düzenlendi.

Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Asiltürk, partisi tarafından ilçede düzenlenen konferansta, merhum Erbakan'ın siyasi hayatı hakkında bilgi verdi.

Erbakan'ın bu hafta içinde "üretim, kalkınma ve adil paylaşım" temasıyla anılacağını ifade eden Asiltürk, "Erbakan Hoca'mızın üzerinde durduğu konu, milletin refah düzeyinin yükselmesi, kalkınması ve kendi ayakları üzerinde durup kimseye muhtaç olmayacak şekilde adil paylaşımı sağlamasıdır." dedi.