Son Dakika Haberleri: Necmettin Erbakan Ölümünün 8'inci Yıl Dönümünde Mezarı Başında Anıldı

Necmettin Erbakan Ölümünün 8'inci Yıl Dönümünde Mezarı Başında Anıldı

46 dakika önce

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İstanbul DHA Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, ölümünün 8'inci yıl dönümünde Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı.

Necmettin Erbakan Ölümünün 8'inci Yıl Dönümünde Mezarı Başında Anıldı, System.String[]
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İstanbul DHA 

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, ölümünün 8'inci yıl dönümünde Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı. Anma programına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.

Necmettin Erbakan'ın mezarı başında toplanan yakın çalışma arkadaşları, Saadet Partisi Belediye Başkan adayları ve partililer dua etti. Erbakan için Kuran-ı Kerim okundu. Programda Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu kısa bir konuşma yaptı. Karamollaoğlu, "Erbakan hocamız mükmin bir insandı. Hayatını bu davaya adamış bir insan olduğuna şahidiz. Ömrünün sonuna kadar da inandığı davada çalışmaktan ve o yolda hizmet etmekten hiç vazgeçmedi" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mezardan detay 

-Dua okunması 

-Karamollaoğlu'nun konuşması 

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:28 Kaynak: DHA

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