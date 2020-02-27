Necmettin Erbakan ölümünün 9.yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Necmettin Erbakan ölümünün 9.yıl dönümünde mezarı başında anıldı

6 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan ölümünün 9.yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Necmettin Erbakan ölümünün 9.yıl dönümünde mezarı başında anıldı, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan ölümünün 9.yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Zeytinburnu Merkez Efendi Mezarlığındaki kabrine gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından mezarlıkta kurulan çadırda ziyarete gelenlere lokma dağıtıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da ziyarete gelenler arasındaydı. Davutoğlu Erbakan'ın kabri başında dua etti.

Ziyarete gelen Hüsamettin Erkam "Erbakan hocamızı 1973 yılında tanıdım mekanı cennet olsun. Çok büyük hizmetleri oldu. Onun hizmetlerini unutmak mümkün değil. 200 tane ağır sanayi kurdu. Emekliye büyük zamlar verdi. Mübarek bir insandı. Erbakan hocamızı her gün daha fazla anıyoruz. Yüzyılda öyle bir insan çok zor yetişir." dedi.

Batman'dan gelen Abdüsselam Rençber "Hocamızın vefatının 9.yıl dönümü münasebetiyle mezarı başında bulunmak istedim. Onu tekrar yad etmek için geldim. Çok mutluyum. Her yıl gelmeye çalışıyorum" dedi.

Antalya'dan gelen Kemal Şükrüoğulları ise, "Necmettin Erbakan hocamız, benim inancıma göre bir Allah dostudur. Hayat kitabını en güzel şekilde doldurarak tamamlayan Allah'ın bahtiyar kullarından biridir. Ben bunu bu şekilde ifade edebilirim." dedi.


Merkez Efendi, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:53 Kaynak: DHA
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