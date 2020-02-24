Necmettin Erbakan, Sivas'ta düzenlenen programla anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Necmettin Erbakan, Sivas'ta düzenlenen programla anıldı - Son Dakika

Necmettin Erbakan, Sivas'ta düzenlenen programla anıldı

6 saat önce

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 9. yılında Sivas'ta düzenlenen programla anıldı.

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 9. yılında Sivas'ta düzenlenen programla anıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Milli Görüş'ün siyaset sahnesine çıkışının 50'nci yılında olduklarını söyledi.

Karamollaoğlu, merhum Erbakan'ın "Bu iş siyasetsiz olmuyor." diyerek siyasete girdiğini belirterek, Erbakan'ın insanları hemen etkisi altına alabildiğini dile getirdi.

"Bir konuyu gündeme getirirken onun altyapısını oluştururdu." ifadesini kullanan Karamollaoğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Bütün sanayicilerle irtibat halindeydi. Onları yatırıma teşvik ediyordu. Siyasette bir yere gitmemiz için fikir üretmemiz gerekiyordu. Hocamızın bir ufku vardı. Güçleneceksek iğneden ipliğe, tanktan uçağa kadar hepsini üretmemiz lazım. Ben hikaye anlatmıyorum. Erbakan Hocamızın bir fikri vardı, o fikri de politika haline getirdi. Bu politikalarımızı gerçekleştirmemizi engellemek isteyenler darbeler yaptılar. Hapisteyken de hiçbir zaman davasından vazgeçmedi. Bizim ufkumuzu açtı.

Zorlukla karşılaştı ama 'İnanç tekeden süt çıkarır.' dedi. Bugün bize ışık veren onun düşünceleri, onun fikirleridir."

Erbakan'ın hayatını anlatan slayt gösterisinin sunulduğu programa Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir ve partililer katıldı.

Necmettin Erbakan, Sivas'ta düzenlenen programla anıldı

Temel Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan, Saadet Partisi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:53 Kaynak: AA
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