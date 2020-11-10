Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesinde 19 yılda 456 organ nakli yapıldı - Son Dakika

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesinde 19 yılda 456 organ nakli yapıldı

10.11.2020 11:07
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesinde 19 yılda 456 organ nakli yapıldı, System.String[]

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Nefroloji ve Organ Nakli Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kültigin Türkmen, 2001'den bu yana 356 böbrek nakli, 100 karaciğer nakli yaptıklarını söyledi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Nefroloji ve Organ Nakli Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kültigin Türkmen, 2001'den bu yana 356 böbrek nakli, 100 karaciğer nakli yaptıklarını söyledi.

Prof. Dr. Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NEÜ'de organ nakillerinin 2001 yılında başladığını belirtti.

Organ Nakli Ünitesinin, 2012 yılında kurulduğunu, 11 uzman personelle hizmet verdiklerini dile getiren Türkmen, "2001'den bu yana NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde organ nakilleri yapıyoruz. 356 böbrek nakli, 100 karaciğer nakli yaptık." dedi.

Türkmen, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi kayıtlarında 412 böbrek, 57 karaciğer nakli bekleyen hasta olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı ve Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyeleri olarak Kovid-19 nedeniyle aktif nakil yapılmaması yönünde karar aldık. Sağlık Bakanlığının da bu yönde tavsiyesi var. Mart ayından bu yana nakil yapmıyoruz. Organ nakli ameliyatlarında verdiğimiz immunsupresif ilaçlar, hastanın doğal bağışıklığını baskılandırıyor. Bu da Kovid-19 için ciddi bir risk oluşturuyor. Organ nakillerini Kovid-19 nedeniyle erteliyoruz. Sadece bazı özel merkezler nakil yapıyor. 2021 yılının şubat, mart ayı yavaş yavaş nakillere başlarız diye tahmin ediyorum. O dönemde şartları tekrar gözden geçirmek lazım."

Türkmen, poliklinik servisinin açık olduğunu, burada daha önce nakil olmuş yaklaşık 200 hastanın tedavilerine devam edildiğini, nakil bekleyen hastaların da diyalize girdiklerini aktardı.

"Yıllık 30-35 böbrek nakli yaparken, bu yıl çok geride kaldık"

Yeni nakiller için gerekli hazırlıkların yapıldığını anlatan Türkmen, "Kovid-19 salgını her şeyi etkiledi. Biz bölüm olarak yıllık 30-35 böbrek nakli yaparken, bu yıl çok geride kaldık. İlk üç ayda 6 böbrek nakli yapabildik. Böbrek nakli bekleyen hastalarımız hemodiyalize devam ediyorlar. Koronavirüs nedeniyle kaybettiğimiz hastalar da oldu." dedi.

Türkmen, nakil için bekleyen hastalara tedavilerine titizlikle devam etmelerini, diyetlerine uymalarını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerini ve zatürre, grip aşılarını yaptırmalarını tavsiye etti.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Organ Nakli, Türkmen, organ, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesinde 19 yılda 456 organ nakli yapıldı - Son Dakika


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